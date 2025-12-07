Fabregas rincara la dose: l’ha detto veramente, centra la sua filosofia di gioco. Le parole

Fabregas, tecnico del Como, ha preso una presa di posizione netta dopo la pesante sconfitta subita contro l’Inter: le dichiarazioni

Nonostante la sconfitta pesantissima per 4-0 subita contro l’Inter, il tecnico del Como, Cesc Fàbregas, ha mantenuto un approccio filosofico e riflessivo nel commentare l’esito della gara ai microfoni di Dazn. L’allenatore spagnolo ha riconosciuto la gravità del risultato ma ha voluto sottolineare una chiave di lettura diversa rispetto ai numeri impietosi.

PAROLE – «Ora fare un’analisi è difficile, dopo che hai perso 4-0. Il risultato è molto pesante, io sinceramente faccio fatica a parlare perché so che posso dare fastidio nel dire queste cose ma io calcisticamente non ho visto questa grande differenza. Lo so, sono stupido, sarò un perdente, perché il risultato conta. Ma io penso che dopo una vittoria non si cresce tanto, dopo una sconfitta pesante come quella di oggi si cresce di più»

Fàbregas ha difeso la propria identità di gioco, preferendo perdere con la sua filosofia piuttosto che rinunciare ai propri principi: «Oggi abbiamo perso contro una squadra fortissima, posso anche giocare 6-3-1 e perdere ma preferisco perdere giocando così». Il tecnico ha identificato il momento cruciale in un errore di inesperienza: «Il gol di Thuram è arrivato nel nostro migliore momento, è stato imbarazzante prendere un gol così».

Il Como ha poi mollato dopo il 3-0, un calo che Fàbregas ritiene comprensibile data la giovane età dei suoi calciatori. L’analisi si è conclusa con l’encomio all’avversaria, l’«Inter fortissima», in particolare lodando l’intesa tra due elementi: «Noi facciamo tante cose bene ma loro sono talmente bravi che ti trovano sempre la soluzione. Dimarco e Bastoni giocano a memoria, a me come allenatore mi fanno imparare tantissimo». Il tecnico, in cerca di continua crescita, ha persino annunciato che andrà a vedere Inter-Liverpool per «continuare a imparare» (ANSA).