Fabbri dirige Milan Verona: i precedenti con i rossoneri. Bilancio favorevole, ma attenzione ai pareggi

Fabbri di Ravenna dirigerà Milan Verona, diciassettesima giornata di Serie A, il bilancio sorride al Diavolo

In vista della diciassettesima giornata di Serie A, l’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni per il prossimo turno di campionato. Sarà Michael Fabbri, esperto fischietto della sezione di Ravenna, a dirigere la delicata sfida tra il Milan e l’Hellas Verona, in programma domenica 28 dicembre sul prato dello stadio “Giuseppe Meazza”.

I precedenti di Fabbri con il Diavolo

Il bilancio storico tra l’arbitro romagnolo e il club meneghino sorride leggermente ai colori di casa. Fabbri ha incrociato il cammino dei rossoneri in 13 occasioni ufficiali nel corso della sua carriera. Sotto la sua direzione, il Diavolo ha ottenuto:

6 vittorie ;

; 5 pareggi ;

; 2 sconfitte.

Si tratta di statistiche che evidenziano una sostanziale tendenza positiva, anche se i tifosi milanisti ricordano bene alcune partite combattute e ricche di episodi da moviola gestite dal fischietto ravennate.

La sfida tattica: Allegri contro Zanetti

Il match di domenica rappresenta un banco di prova fondamentale per la formazione di casa. Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ha fatto del pragmatismo tattico e della solidità del reparto arretrato i suoi capisaldi, dovrà preparare la gara con estrema attenzione per evitare passi falsi. L’allenatore toscano punterà sulla freschezza dei suoi uomini migliori per scardinare il muro difensivo del Verona.

Dall’altra parte del campo, Paolo Zanetti, allenatore veneto noto per il suo calcio propositivo e la capacità di compattare l’ambiente anche nelle difficoltà, cercherà di sfruttare l’entusiasmo delle ultime vittorie degli scaligeri. Sarà una partita intensa, dove la gestione disciplinare di Fabbri giocherà un ruolo chiave, specialmente nei duelli fisici che vedranno protagonisti i leader della squadra meneghina.

Verso il calcio d’inizio

Con il supporto del pubblico di San Siro, i rossoneri cercheranno di migliorare ulteriormente lo score con l’arbitro Fabbri per chiudere il 2025 in bellezza. La designazione di un arbitro d’esperienza per questo incrocio sottolinea l’importanza della posta in palio per entrambe le formazioni, impegnate in obiettivi di classifica diametralmente opposti ma ugualmente vitali.