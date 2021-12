Ex Milan – Ronaldo socio di maggioranza del Cruzeiro: l’annuncio

L’ex attaccante di Milan ed Inter Ronaldo è diventato nuovo socio di maggioranza del Cruzeiro, club brasiliano

Ronaldo “Il Fenomeno”, ex stella di Inter e Milan, è diventato nuovo socio di maggioranza del Cruzeiro. Lo ha annunciato il presidente del club brasiliano Sergio Santos Rodrigues ai microfoni di TV Mafia Azul.

«Sarà Ronaldo a pagare, anche se in teoria il debito appartiene alla società. Il prossimo anno avremo un altro grande esborso per la firma di Rodriguinho, che è stato acquistato e ancora non pagato, per circa 4 milioni. Vogliamo garantire un buon funzionamento il prossimo anno, senza ritardi negli stipendi e sanzioni Fifa.»