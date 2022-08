Ex Milan: Nocerino riparte da Potenza

L’ex Milan Antonio Nocerino riparte da Potenza. Ieri primo giorno di lavoro come nuovo responsabile tecnico e allenatore della Primavera

«Ho trovato – ha detto Nocerino all’ufficio stampa della società rossoblù – un ambiente bello, nuovo, dove si possono fare grandi cose. Ci sono tutti i presupposti per fare bene e dare un’impronta importante al settore giovanile. Arrivo qui con tanta passione, amore per questo sport che mi ha dato tutto, e ancor più voglia di quando ero giocatore perché sono in un nuovo ruolo»