Ex Milan – Locatelli è un nuovo giocatore della Juventus: il comunicato

Manuel Locatelli è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve. La società bianconera lo ha annunciato con un comunicato. Nella mattinata di oggi l’ex Sassuolo aveva svolto le visite mediche.

«Il centrocampo della Juve si arricchisce di un altro nome giovane, di indubbio talento: Manuel Locatelli, 23enne nato a Lecco l’8 gennaio 1998, che approda in bianconero dal Sassuolo.

Giovane, talentuoso… e vincente. Manuel, insieme a Bernardeschi, Bonucci, Chiellini e Chiesa, fa salire infatti a cinque il numero dei bianconeri che hanno partecipato all’incredibile spedizione di EURO2020. E come loro è stato protagonista della rassegna continentale: alzi la mano chi non ha gridato forte in occasione della sua doppietta alla Svizzera, tanto per fare un esempio.