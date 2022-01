Ex Milan – Italia, riecco Balotelli: convocato da Mancini per lo stage

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Balotelli torna nuovamente in Nazionale. L’attaccante deve giocarsi le sue carte per rientrare tra i convocati per i playoff di marzo

Come riportato da Sky Sport, Mario Balotelli farà parte dei convocati del ct Roberto Mancini per lo stage di fine mese organizzato dall’Italia.

L’attaccante, dopo oltre 3 anni dall’ultima volta (settembre 2018), tornerà così a vestire la maglia della Nazionale. Ultima chance da non sprecare per rientrare tra i selezionati in vista dei playoff mondiali di marzo.