Ex Milan, Higuain sicuro: «Benzema è il più forte al mondo»

Gonzalo Higuain, ex attaccante del Milan tra le altre, ha esaltato Karim Benzema, indicandolo come il miglior calciatore del mondo

Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Miami con un passato anche al Real Madrid, in una intervista a Tyc Sports ha esaltato le qualità del suo ex compagno di squadra in Blancos Karim Benzema.

MIGLIORE AL MONDO – «Conosco Karim da quando avevo 19 anni. Non solo andavamo d’accordo, anche se eravamo in competizione per la stessa posizione in campo, ma abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Non mi sorprende che oggi sia il miglior giocatore del mondo».