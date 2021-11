Ex Milan – Hauge a segno con l’Eintracht in Europa League

Jens-Petter Hauge segna il gol vittoria per l’Eintracht Francoforte nella sfida contro l’Olympiacos nei gironi di Europa League

Jens-Petter Hauge, ex attaccante del Milan, decisivo per l’Eintracht Francoforte nella sfida dei gironi di Europa League contro l’Olympiacos. Il norvegese ha segnato il gol del 2-1 in pieno recupero per regalare la vittoria ai suoi.