Ex Milan, l’incredibile espulsione di Dest con gli Usa – VIDEO

Gli Stati Uniti perdono 2-1 contro Trinidad Tobago: serata da dimenticare per l’ex Milan Dest, protagonista in negativo con un’ incredibile espulsione

Serata difficile per gli Stati Uniti, che perdono nella Nations League della Concacaf contro Trinidad Tobago.

Sergiño Dest is sent off after receiving two back-to-back yellows 🔴 Watch live on TNT & Max 📺 pic.twitter.com/bOmNuAJjAh — B/R Football (@brfootball) November 21, 2023

Protagonista in negativo l’ex Milan Dest, espulso per doppia ammonizione in pochi secondi a causa di un’incredibile protesta.