Ex Milan, El Shaarawy vicino al rinnovo con la Roma

Stephan El Shaarawy, ex Milan, è in scadenza di contratto con la Roma a fine stagione: c’è ottimismo per il rinnovo

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma ed ex Milan, potrebbe presto rinnovare il suo contratto con i giallorossi. La bella prestazione nel match contro lo Spezia ha fatto capire a Mourinho come l’azzurro sia ancora un giocatore affidabile e un “panchinaro” di lusso.

Secondo il Corriere dello Sport, dunque, El Shaarawy sarebbe in attesa di un segnale da parte della società per rinnovare il contratto, e spera che Tiago Pinto chiami il fratello procuratore per proporgli un rinnovo. Il giocatore sarebbe disposto anche a tagliarsi lo stipendio, con una proposta al ribasso rispetto ai 3,5 milioni che percepisce attualmente.