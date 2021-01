Ex Milan, Cutrone torna ai Wolves: chiuderà la stagione in Premier

Patrick Cutrone chiude anticipatamente la propria avventura alla Firoentina e torna al Wolverhampton in Premier League

Patrick Cutrone torna in Premier League, questa la decisione del club che ne detiene il cartellino (il Wolverhampton) che decide di riportarlo alla base anticipando la fine del prestito alla Fiorentina.

Alla base della scelta dei Wolves gli infortuni di Jimenez e l’impossibilità acclarata nel raggiungere altri obiettivi di calciomercato come Diego Costa. Per Cutrone l’avventura in Serie A alla Fiorentina si conclude quest’anno con 11 presenze e zero gol fatti.