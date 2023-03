Ex Milan – Balotelli attacca Mancini: «Attaccanti in Italia ci sono»

Mario Balotelli replica così a Roberto Mancini riguardo al tema dei pochi attaccanti italiani in circolazione

«Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma. Fidatevi. Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non arriverà mai.»