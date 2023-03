Evani: «Vi racconto il Tonali che ho visto in Nazionale»

Alberico Evani, ex Milan, ha parlato dell’atteggiamento di Sandro Tonali in Nazionale: le parole sul centrocampista rossonero

Durante l’intervista alla Gazzetta dello Sport, Alberico Evani ha parlato così dell’atteggiamento di Sandro Tonali in Nazionale:

«Con noi, tranquillissimo: non lo sento mai parlare. Probabilmente nel Milan è diverso, perché quello è un ambiente che vive di più, ma Sandro è uno dei ragazzi che piacciono a me: non parla, fa».

