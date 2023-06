Europei U21, decisione presa sul VAR: le ultime

Dopo gli errori di ieri sera nella gara tra Francia e Italia, la UEFA ha deciso di introdurre il VAR negli Europei U21. Le ultime

Dopo i clamorosi errori arbitrali della sfida tra Francia e Italia, valida per la prima giornata degli Europei Under 21, la Uefa ha dato il via libera per l’introduzione del Var dai quarti di finale della competizione.

L’organizzazione europea prova a riparare così alla brutta figura a cui è stata esposta al termine della sconfitta degli azzurrini contro la formazione transalpina.