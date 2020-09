Europa League: per il Milan una trasferta in stile Dudelange

Comincia dal Tallaght Stadium, alla periferia sud-ovest di Dublino, l’avventura europea del Milan; uno stadio che ricorda quello del Dudelange

Tra meno di due settimane, il Milan affronterà lo Shamrock Rovers in quello che sarà il suo esordio nei preliminari di Europa League e, al netto della gara a porte chiuse, lo stadio irlandese ricorda molto il Josy Bartel, stadio di casa del Dudelange.

Anche in questo caso i rossoneri si recheranno in un piccolo impianto che, dopo l’ultima ristrutturazione, conta 8.000 posti (esattamente quanti in Lussemburgo, ndr). Uno stadio di certo non pensato per ospitare grandi avvenimenti internazionali e una squadra della caratura del Milan; lo stesso discorso si ripeterà in caso di passaggio del turno, dove ad attendere i rossoneri ci sarà la vincente tra Bodø/Glimt o Zalgiris Kaunas. Che sia Norvegia o Lituania, trattasi sempre di piccoli stadi da meno di 10.000 spettatori.