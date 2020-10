Europa League: cade il Napoli, vittoria in rimonta per la Roma

Brutta sconfitta per il Napoli in Europa League contro l’AZ Alkmaar. Vince la Roma in rimonta contro lo Young Boys

Brutta sconfitta per il Napoli in Europa League. La squadra di Gennaro Gattuso, che in questo periodo sta sorprendendo in positivo in campionato, è stata sconfitta per uno a zero in casa dell’AZ Alkmaar. Vittoria in rimonta, invece, per la Roma.

I giallorossi, prossimo avversari del Milan in Serie A, sono passati in svantaggio nel primo tempo contro lo Young Boys. Nella ripresa Bruno Peres (assist di Edin Dzeko) e Kumbulla ( su cross di Mkhtaryan) hanno ribaltato il risultato per i ragazzi di Fonseca.