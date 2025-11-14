Espulsione Cristiano Ronaldo, critiche durissime per il portoghese: arriva la stoccata all’ex Juventus

Espulsione Cristiano Ronaldo, arrivano dure critiche alla stella dell’Al Nassr ed ex Juventus dopo il rosso di ieri sera con la maglia del Portogallo

Cristiano Ronaldo è stato oggetto di critiche durissime da parte della stampa portoghese in seguito all’espulsione rimediata con la Nazionale. L’editoriale pubblicato su A Bola non usa mezzi termini, titolando: «Cristiano dovrebbe vergognarsi».

All’interno dell’articolo, la condanna è netta: «Quello che ha fatto il capitano portoghese è stato deplorevole».

La critica non si concentra solo sull’atto di aggressività in sé: «La parte peggiore è stata la reazione, tutta la farsa: dal pianto, come se l’irlandese che ha ricevuto la gomitata stesse fingendo, allo scuotimento della testa, come se non capisse cosa stesse succedendo, agli applausi del pubblico, come se la colpa della sua espulsione fosse loro, e non sua».