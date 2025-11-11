Connect with us

Cristiano Ronaldo, annuncio importante in vista dei Mondiali del 2026 da parte del fuoriclasse portoghese. Le dichiarazioni

Caressa lancia l'allarme: «I tifosi si stanno stancando del calcio. Queste le soluzioni che ho in mente per far tornare il giusto entusiasmo»

Turkyilmaz sferza Jashari: «Non vale 40 milioni di euro. Giusta invece la cifra per Athekame, ecco perchè»

Ricci, sintonia perfetta con Allegri: «Abbiamo lo stesso senso dell'umorismo e la sua mano si vede. Sul mio ruolo dico questo»

Mauro, che stoccata a Saelemaekers: «Non deve fare il fenomeno! Contro il Parma ha sbagliato...»

16 minuti ago

Cristiano Ronaldo ha annunciato che quelli del 2026 saranno gli ultimi Mondiali da calciatore: ritiro sempre più vicino? Le parole

Cristiano Ronaldo, accostato in passato anche al calciomercato Milan, ha fatto chiarezza sul suo futuro internazionale. Intervistato in videoconferenza durante un forum sul turismo a Riad, il campione portoghese ha confermato che la rassegna iridata del 2026 segnerà la fine della sua incredibile carriera ai Mondiali.

Alla domanda specifica se l’appuntamento in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada sarà il suo ultimo, il cinque volte Pallone d’Oro ha risposto in modo netto:

PAROLE – «Sì, sicuramente, avrò 41 anni e penso che sarà il momento giusto».

Il fuoriclasse, attualmente in forza all’Al-Nassr e con diversi gol segnati al Milan in carriera, si appresta dunque a disputare un’ultima, storica, competizione mondiale con la sua Nazionale.

