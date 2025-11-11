Cristiano Ronaldo, annuncio importante in vista dei Mondiali del 2026 da parte del fuoriclasse portoghese. Le dichiarazioni

Cristiano Ronaldo ha annunciato che quelli del 2026 saranno gli ultimi Mondiali da calciatore: ritiro sempre più vicino? Le parole

Cristiano Ronaldo, accostato in passato anche al calciomercato Milan, ha fatto chiarezza sul suo futuro internazionale. Intervistato in videoconferenza durante un forum sul turismo a Riad, il campione portoghese ha confermato che la rassegna iridata del 2026 segnerà la fine della sua incredibile carriera ai Mondiali.

Alla domanda specifica se l’appuntamento in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada sarà il suo ultimo, il cinque volte Pallone d’Oro ha risposto in modo netto:

PAROLE – «Sì, sicuramente, avrò 41 anni e penso che sarà il momento giusto».

Il fuoriclasse, attualmente in forza all’Al-Nassr e con diversi gol segnati al Milan in carriera, si appresta dunque a disputare un’ultima, storica, competizione mondiale con la sua Nazionale.