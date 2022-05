Esplosione Milan: da Tonali a Theo, la rosa vale 135 milioni in più. Cresce vertiginosamente il valore dei giovani rossoneri

Il valore dei titolari Under 25 del Milan è aumentato di circa 135 milioni dall’inizio del campionato a oggi.

Leao tira il gruppo anche in questo caso, con un +40 tra i 30 milioni del suo cartellino in estate e gli attuali 70. Il cartellino di Tonali è schizzato a 50 milioni, velocità proporzionata a quella con cui il centrocampista si è preso il Milan. Cresce pure Bennacer: la clausola da 50 milioni che era stata inserita nel suo contratto corrisponde a quello che dice il campo. Anche il valore di Kessie si aggira su queste cifre, ma la sua situazione contrattuale impedisce di “pesarlo” sulla bilancia. Hernandez vale 60 milioni, dieci più dei 50 di partenza lo scorso agosto. Calabria è passato da 20 a 30 milioni in nove mesi, Kalulu da 10 a 25. Tomori costava già quando era al Chelsea: tra prestito e riscatto il Milan ha speso 29 milioni. Oggi, per avvicinarsi all’inglese, bisognerebbe presentarsi con 45 milioni.