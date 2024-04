Esonero Pioli, Marchetti fa il punto: «La volontà del Milan è quella di chiudere in questo modo. Ecco cosa accadrà dopo il derby». Le parole del giornalista

Il giornalista Marchetti ha parlato a SkySport analizzando le prossime mosse del Milan per quanto riguarda l’addio di Pioli dalla panchina rossonera.

PAROLE – «Non è da una partita che si decide il futuro di un giocatore. Se si deve addossare la responsabilità ad un allenatore bisogna farlo in maniera seria: le prospettive sul futuro tra Pioli e il Milan non ci sono più. La volontà del Milan è quello di chiudere in maniera elegante, perchè sono state fatte anche cose importanti a livello economico, risanando i conti e continuando a essere competitivo. Si andrà verso una comunicazione, dopo il derby, di un addio anticipato rispetto al contratto».