Esonero Pioli, Ravezzani sceglie il sostituto: «Uno tra loro due, altrimenti farei questa scelta»

Le parole di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24, dicendo la sua anche sul calciomercato Milan:

LE PAROLE – «L’ideale sarebbe un allenatore che gioca con i quattro difensori, da questo punto di vista e per tante altre ragioni, Thiago Motta potrebbe essere il più indicato. In alternativa a Thiago Motta fatico a vedere altre possibilità a meno che non si vada sul discorso legato a Conte che però rimane sempre un pò sfuggente, non capisci mai cosa vuol fare, ama molto giocare sull’equivoco, far capire che tutti lo vogliono. Lo stesso Thiago Motta non so quanto sia raggiungibile dal Milan. Togliendo questi due nomi io non vedo gente migliore di Pioli in giro»

