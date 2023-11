Esonerato Ganz! il comunicato UFFICIALE del Milan Femminile e il prossimo allenatore delle rossonere

AC Milan ringrazia Maurizio Ganz e affida a Davide Corti la conduzione tecnica della squadra

AC Milan comunica di aver esonerato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra femminile Maurizio Ganz. A Maurizio vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale.

La conduzione tecnica della Squadra è affidata a Davide Corti – che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera femminile – al quale il Club rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro.