Esonero Andreazzoli: UFFICIALE, salta la panchina dell’Empoli! Il comunicato

L’Empoli ha esonerato ufficialmente Aurelio Andreazzoli. Tra le sconfitte fatali all’allenatore anche quella contro il Milan.

IL COMUNICATO DEL CLUB – Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli, dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra, ed i suoi collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici.

A mister Andreazzoli vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale