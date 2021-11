Eriksen nel ritiro della Danimarca: bell’abbraccio con Kjaer – FOTO

Christian Eriksen è andato a trovare i suoi compagni nel ritiro della nazionale danese: scatta l’abbraccio con Simon Kjaer

Christian Eriksen è andato a trovare i suoi compagni nel ritiro della nazionale danese in vista della sfida di domani contro la Scozia. I biancorossi hanno già staccato il pass per Qatar 2022 e quindi preparano la sfida agli scozzesi in massima serenità.

Il centrocampista ha deciso così di fare una sorpresa ai suoi compagni, che hanno accolto l’interista con affetto ed entusiasmo. Subito scattato l’abbraccio con capitan Kjaer, colui che ha prestato il primo soccorso ad Eriksen in quel brutto giorno di metà giugno.