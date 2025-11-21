Eranio analizza il derby: «Sempre difficile fare un pronostico ma l’Inter è la squadra più forte. Stupito da Modric, Rabiot ha colmato questa lacuna»

Eranio, ex calciatore del Milan, ha analizzato il derby in programma domenica sera a San Siro: le sue dichiarazioni

Nel Milan Stefano Eranio ha giocato dal 1992 al 1997, facendo parte della squadra di Capello che dominava ovunque. Oggi osserva con attenzione il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri e a Tuttosport dice la sua sul derby della dodicesima giornata di Serie A.



PRONOSTICO – «Come tutti i derby di Milano, non è semplice fare un pronostico. L’Inter rimane però da qualche anno la squadra da battere. Ha cambiato, poco anche in mezzo. I giocatori che sono arrivati hanno rinforzato una rosa già competitiva. Anche se la carta di identità è avanzata».



RABIOT – «Ha colmato una zona di campo che era troppo importante per mettere dentro centimetri, esperienza e qual che gol che non fa mai male».



MODRIC – «Non me l’aspettavo così grande in tutto e che potesse incidere così tanto da subito nella squadra di Allegri».



IL CENTROCAMPO – «Il centrocampo è quello che ti dà equilibrio, geometria, qualità. Oggi il centrocampo del Milan è secondo solo a quello dell’Inter».



L’INTER – «L’Inter è forte come pensiero di calcio perché ormai ha un gioco consolidato. É un gioco che fa da anni ed è il prodotto di gio atori che hanno alzato, stagione dopo stagione, l’asticella. Il Milan ci sta arrivando».



CHI GIOCA DI MENO – «Non bisogna dimenticare Frattesi e nemmeno Ricci dall’altra parte. La forza del centrocampo in mano a Chivu si conosce e Sucic sta entrando nei meccanismi della squadra»

