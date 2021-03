Eranio: «Al Napoli manca una cosa rispetto al Milan»

Stefano Eranio ha fatto un confronto tra il rendimento del Milan e quello del Napoli. Ecco le sue parole riportate da Radio Kiss Kiss

«Secondo me a Manchester il Milan meritava anche qualcosa in più, col gol annullato a Kessie gli hanno tolto qualcosa di troppo. Queste partite ti danno consapevolezza, i rossoneri sono una squadra che sta sbalordendo partita dopo partita. Il Napoli non ha mai dato tanta continuità, ma ha passato dei momenti con grossi infortuni. Mertens e Osimhen che avevano iniziato col piglio giusto e poi si sono fatti male».