Empoli Milan: Theo Hernandez fa poker! Esultanza contenuta

Empoli Milan: Theo Hernandez fa poker e legittima il risultato al Castellani. Esultanza contenuta dello spagnolo, ecco il motivo

Theo Hernandez si iscrive, dopo molto tempo, al tabellino dei marcatori di Empoli Milan. Il terzino rossonero spedisce con forza e cattiveria in porta un pallone vagante in area di rigore. Al momento della rete, però, Theo non ha esultato subito.

Il francese, infatti, temeva di essere in fuorigioco e difatti ha rivolto subito lo sguardo verso il guardalinee. Posizione regolare invece e non solo: se Theo non avesse segnato, sarebbe stato calcio di rigore per i rossoneri per un evidente tocco di braccio del difensore toscano che marcava il terzino del Milan. Il gol di Hernandez mancava da settembre: dalla sfida vinta dal diavolo per 2-0 contro il Venezia.