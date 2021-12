Empoli Milan: tabù da sfatare per Stefano Pioli. Il dato

Empoli Milan: tabù da sfatare per Stefano Pioli contro l’Empoli. Il tecnico rossonero ha un conto aperto con i toscani. Ecco il dato

Dopo la deludente sconfitta contro il Napoli, i ragazzi dovranno ripartire già da questa sera. Empoli Milan, infatti è un’ottima occasione di riscatto per chiudere al meglio l’anno e proiettarsi con serenità al 2022.

Tuttavia, c’è un tabù particolarmente scomodo da sfatare per Stefano Pioli. Secondo quanto riferisce il sito dell’Empoli, su dodici confronti contro i toscani, il tecnico rossonero ha vinto quattro volte, ha pareggiato tre volte e perso in cinque occasioni. Ma la cosa più sorprendente, è che Pioli non ha mai vinto al Castellani contro l’Empoli.