Empoli Milan, Pioli pensa a Gabbia titolare: aperto questo ballottaggio

Empoli-Milan, Stefano Pioli sta pensando di rilanciare Matteo Gabbia dal primo minuto già contro l’Empoli: ballottaggio con Simic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di domenica tra Empoli e Milan Stefano Pioli tiene aperto un importante ballottaggio in difesa.

Matteo Gabbia potrebbe partire immediatamente dal primo minuto in coppia con Simon Kjaer. In questo caso Theo Hernandez tornerebbe a sinistra. L’altra opzione porta alla coppia Kjaer-Simic con Theo sempre a sinistra.