Empoli Milan: Kessié verso un ruolo inedito. La situazione

Empoli Milan: Stefano Pioli sta valutando di provare Franck Kessié in un ruolo inedito per lui. Ecco la situazione

Manca sempre di meno ad Empoli Milan e Stefano Pioli è alle prese con le ultime indicazioni di formazione. L’ultima idea nella testa del tecnico rossonero, sarebbe quella relativa alla posizione di Franck Kessié.

Infatti, per favorire l’ingresso in formazione di Bennacer in mediana affianco a Tonali, Pioli sta pensando di spostare il centrocampista ivoriano nel ruolo di trequartista, viste le ultime prestazioni deludenti di Brahim Diaz. Vedremo se questo esperimento, a ridosso dell’anno nuovo, potrà portare indicazioni positive al tecnico dei rossoneri.