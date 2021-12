Empoli Milan: Bennacer torna titolare contro la sua ex squadra al Castellani proprio dove è esploso in Serie A. Le ultime sull’algerino

In vista di Empoli Milan, Stefano Pioli rilancia Ismael Bennacer dal primo minuto. Il centrocampista algerino, in panchina contro il Napoli e entrato solo al 78′, ritorna in mediana al fianco di Tonali dopo la prestazione opaca di Udine.

Bennacer, inoltre, ritrova contro la sua ex squadra che lo ha lanciato in Serie A. Il Milan, infatti, lo ha prelevato due stagioni e mezzo fa proprio dai toscani per la modica cifra di 16 milioni di euro.