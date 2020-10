Emergenza Milan: senza Gabbia, il rientro di Romagnoli è fondamentale

La positività di Matteo Gabbia obbligherà Alessio Romagnoli ad esserci nel derby di sabato prossimo non essendoci alternative disponibili

Se già Alessio Romagnoli era al lavoro per cercare di essere disponibile in vista del derby, adesso, con la positività al Covid-19 di Matteo Gabbia, il capitano rossonero sarà obbligato a forzare le tappe in vista di un suo rientro per sabato prossimo.

Infatti, con l’assenza del giovane difensore rossonero, attualmente c’è il solo Kjaer disponibile come centrale e dunque Romagnoli dovrà quasi obbligatoriamente esserci nella stracittadina di sabato 17 a San Siro. L’alternativa, nel caso, si chiama Franck Kessié che non solo agirebbe da adattato ma toglierebbe anche il suo fondamentale contributo in mediana.