Emergenza difesa, tutte le opzioni sul tavolo di Pioli. Così col Sassuolo?

Emergenza difesa, ci sono due opzioni sul tavolo di Stefano Pioli per la gara contro il Sassuolo: ballottaggio Theo Hernandez-Simic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono due le opzioni sul tavolo di Stefano Pioli per sopperire l’emergenza in difesa in vista della gara tra Milan e Sassuolo.

Simic centrale con Kjaer e Theo Hernandez a sinistra oppure il francese al centro con Florenzi a sinistra. Il ballottaggio verrà sciolto solo a ridosso del match.