Elliott punta il Chelsea: la posizione del Milan

Come raccontato dai media inglesi, il fondo Elliott partecipa come socio di minoranza al tentativo di acquisto del Chelsea da parte di Nick Candy.

Nel caso in cui l’operazione d’acquisto del Chelsea andasse a buon fine, non ci sarebbero problemi per quel che riguarda il Milan. Lo racconta Calcio e Finanza: «Fonti londinesi hanno affermato mercoledì che la partecipazione di Elliott nel Chelsea sarebbe al di sotto della soglia considerata dalla UEFA, l’organo di governo del calcio europeo, come problematica in relazione alla doppia proprietà di club. Inoltre, non avrebbe diritto di voto o di governance, hanno fatto sapere le fonti».