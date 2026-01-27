Elliott Milan, Pagni chiarisce la situazione del futuro societario rossonero. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il panorama societario del Milan sta vivendo ore di fermento assoluto. Secondo quanto riportato dal giornalista di Repubblica Luca Pagni ai microfoni di Radio Rossonera e confermato dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi è vicino a una svolta storica per quanto riguarda il proprio assetto finanziario. Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Diavolo, è pronto a estinguere il celebre vendor loan con il fondo Elliott.

Il rifinanziamento: entra in scena Manulife Comvest

L’operazione, definita ormai “questione di giorni”, vedrà l’ingresso di Manulife Comvest, un colosso del credito privato con base a Toronto. Questa piattaforma, nata dall’unione tra il gigante canadese Manulife e l’esperta Comvest Credit Partners, gestisce circa 18 miliardi di dollari. Il loro intervento permetterà a RedBird di saldare il debito superiore ai 550 milioni di euro accumulato con la famiglia Singer, liberando i rossoneri da interessi che sfioravano il 10%. Se Elliott uscirà dalla gestione calcistica, rimarrà però vigile sul progetto stadio, considerato ormai un business sicuro dopo il via libera del Comune.

Il nuovo corso sportivo: Allegri e Tare al comando

Mentre i vertici finanziari sistemano i conti, la gestione sportiva della formazione rossonera è già entrata in una nuova era. A guidare la squadra sul campo è Massimiliano Allegri, tecnico livornese plurititolato e maestro della gestione tattica e del pragmatismo, tornato all’ombra della Madonnina per riportare solidità difensiva e cinismo.

A stretto contatto con l’allenatore lavora il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio, noto per la sua abilità nel monitorare mercati internazionali e scovare talenti sottovalutati, ha il compito di costruire una rosa che rispetti i nuovi parametri economici imposti da RedBird, garantendo però la competitività richiesta dal blasone del club meneghino.

Strategia e futuro

Con il rifinanziamento ormai prossimo, il Milan punta a una stabilità che permetta a Tare di operare con maggiore serenità sul mercato, fornendo ad Allegri i rinforzi necessari per il suo credo calcistico. La transizione da Elliott a Manulife Comvest segna la fine di un’epoca e l’inizio di una fase in cui il Diavolo vuole tornare a essere protagonista assoluto, sia nelle sedi finanziarie che sui campi di gioco.