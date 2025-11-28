Connect with us

Ederson, l'annuncio dell'agente: «È un’opportunità di mercato. L'Atalanta può venderlo a questa cifra»

Calciomercato Milan, indicazioni chiare da Allegri: spenti i sogni dei tifosi? La situazione

Odogu Milan, da investimento di Tare a possibile prestito: Il piano per il difensore tedesco

Calciomercato Milan Futuro, regalo di compleanno per Emanuele Sala: Il giovane centrocampista rinnova il contratto - FOTO

Mercato Milan, sirene inglesi per Leao. Dalla Spagna sono sicuri: un club di Premier League fa sul serio per lui

3 minuti ago

Ederson può lasciare l’Atalanta tra gennaio e giugno, importante opportunità di mercato per chi è interessato ad un centrocampista

C’è una grande opportunità di calciomercato per Milan, Napoli, Inter, Roma, Juventus e tutte le squadre che tra gennaio e giugno vogliono provare a piazzare un grande colpo a centrocampo. Ederson potrebbe lasciare l’Atalanta, a rivelarlo è Andrè Cury, agente del brasiliano, a Cadena Ser.

UN’OPPORTUNITA’ PER LE BIG «È un’opportunità perché il suo contratto scade nel 2027. L’Atalanta non ha voluto venderlo nonostante le offerte molto alte. Credo che a gennaio o a giugno faranno l’operazione».

30/40 MILIONI DI EURO«L’Atalanta chiedeva molto denaro, tra i 60 e i 75 milioni di euro ma ora il suo contratto sta per scadere, potrebbero arrivare a dimezzare il prezzo, tra i 30 e i 40 milioni».

