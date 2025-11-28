Connect with us

Calciomercato News

Odogu Milan, da investimento di Tare a possibile prestito: Il piano per il difensore tedesco

Calciomercato News Settore giovanile

Calciomercato Milan Futuro, regalo di compleanno per Emanuele Sala: Il giovane centrocampista rinnova il contratto - FOTO

Calciomercato News

Mercato Milan, sirene inglesi per Leao. Dalla Spagna sono sicuri: un club di Premier League fa sul serio per lui

Calciomercato News

Insigne torna in Italia. L'esterno ex Napoli firma per un club di Serie A: ecco quale

Calciomercato News

Mercato Milan, Tare e la sua lista per il nuovo centravanti rossonero: c'è Lewandowski, ma non è solo. I nomi

Calciomercato

Odogu Milan, da investimento di Tare a possibile prestito: Il piano per il difensore tedesco

Milan news 24

Published

31 secondi ago

on

By

Odogu

Odogu Milan, i rossoneri hanno un piano molto preciso per il difensore tedesco dopo l’importante investimento fatto in estate

L’arrivo di David Odogu sul pianeta Milan è stato salutato con grande sorpresa da tutto l’ambiente rossonero. L’acquisto, avvenuto nell’ultimo giorno di mercato a poche ore dal gong finale, ha portato a Milanello un ragazzo con un entusiasmo contagioso e una disponibilità totale. Proprio queste qualità hanno sorpreso positivamente il tecnico Massimiliano Allegri in questi primi mesi di conoscenza reciproca.

La scelta di puntare su Odogu è stata una scommessa importante della dirigenza, in particolare di Tare, che ha deciso di investire sul difensore classe 2005 una cifra significativa: ben 7 milioni di euro sono finiti nelle casse del Wolfsburg, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri 3 di bonus. David è considerato un talento cristallino del calcio tedesco, ma ha alle spalle solo un paio di presenze in Bundesliga. In estate anche Fiorentina e Bologna avevano valutato il suo acquisto.

Odogu in prestito a gennaio?

Nonostante l’investimento, finora David Odogu ha trovato pochissimo spazio con la prima squadra, collezionando appena 11 minuti nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce lo scorso settembre. Sebbene con Milan Futuro l’U23 rossonera abbia giocato di più (180 minuti complessivi tra Casatese e Real Calepina), l’idea è che non siano minuti sufficienti per la sua crescita. Per questo motivo, come riportato da Calciomercato.com, i suoi agenti, in accordo con il Milan, stanno già lavorando a un trasferimento in prestito nella sessione invernale di calciomercato. L’obiettivo è fargli acquisire esperienza cruciale in un campionato più competitivo, permettendo al Diavolo di valorizzare al meglio il suo importante investimento.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.