Odogu Milan, da investimento di Tare a possibile prestito: Il piano per il difensore tedesco

Odogu Milan, i rossoneri hanno un piano molto preciso per il difensore tedesco dopo l’importante investimento fatto in estate

L’arrivo di David Odogu sul pianeta Milan è stato salutato con grande sorpresa da tutto l’ambiente rossonero. L’acquisto, avvenuto nell’ultimo giorno di mercato a poche ore dal gong finale, ha portato a Milanello un ragazzo con un entusiasmo contagioso e una disponibilità totale. Proprio queste qualità hanno sorpreso positivamente il tecnico Massimiliano Allegri in questi primi mesi di conoscenza reciproca.

La scelta di puntare su Odogu è stata una scommessa importante della dirigenza, in particolare di Tare, che ha deciso di investire sul difensore classe 2005 una cifra significativa: ben 7 milioni di euro sono finiti nelle casse del Wolfsburg, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri 3 di bonus. David è considerato un talento cristallino del calcio tedesco, ma ha alle spalle solo un paio di presenze in Bundesliga. In estate anche Fiorentina e Bologna avevano valutato il suo acquisto.

Odogu in prestito a gennaio?

Nonostante l’investimento, finora David Odogu ha trovato pochissimo spazio con la prima squadra, collezionando appena 11 minuti nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce lo scorso settembre. Sebbene con Milan Futuro l’U23 rossonera abbia giocato di più (180 minuti complessivi tra Casatese e Real Calepina), l’idea è che non siano minuti sufficienti per la sua crescita. Per questo motivo, come riportato da Calciomercato.com, i suoi agenti, in accordo con il Milan, stanno già lavorando a un trasferimento in prestito nella sessione invernale di calciomercato. L’obiettivo è fargli acquisire esperienza cruciale in un campionato più competitivo, permettendo al Diavolo di valorizzare al meglio il suo importante investimento.