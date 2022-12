E’ arrivato il momento di Leao: verso la prima da titolare in un Mondiale

Verso la prima da titolare in un Mondiale per Rafael Leao: potrebbe partire nell’undici titolare nel match odierno contro la Corea del Sud

Come riportato dal Corriere dello Sport, nel match odierno tra Corea del Sud e Portogallo, con la qualificazione già in tasca, Rafael Leao potrebbe partite titolare per la prima volta in Qatar 2022.

L’esterno del Milan, infatti, è subentrato in entrambe le occasioni dalla panchina, trovando anche la via del gol nella partita di esordio contro il Ghana.