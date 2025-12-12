Dzeko occasione low cost per il Milan? Clamorosa suggestione, queste le condizioni per il possibile arrivo a Milanello

Dzeko, attuale attaccante della Fiorentina, potrebbe sbarcare a Milanello a gennaio praticamente a titolo gratuito: clamorosa indiscrezione

Il Milan si avvicina al mercato di gennaio con la necessità impellente di rinforzare il reparto offensivo, una priorità dettata dall’imminente cessione di Santiago Gimenez e dalla ricerca di un attaccante subito affidabile per Massimiliano Allegri.

Secondo quanto filtra da ambienti milanesi, un nome di altissimo profilo, benché non giovanissimo, è tornato prepotentemente in orbita rossonera: Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, attualmente in forza alla Fiorentina, potrebbe sbarcare a Milanello a condizioni estremamente vantaggiose per il Diavolo.

Dzeko, l’affare a costo zero che sblocca il mercato del Milan

La trattativa che coinvolge Dzeko e la Fiorentina potrebbe configurarsi come un vero e proprio affare lampo a costo zero per il cartellino. Nonostante il bosniaco sia legato al club viola, la sua posizione e la volontà di tentare una nuova sfida in un top club in lotta per i massimi obiettivi potrebbero facilitare una risoluzione consensuale.

Questo scenario a costo zero di cartellino è fondamentale per il Milan, che deve operare nel rispetto dei parametri finanziari e che intende convogliare le risorse finanziarie (derivanti principalmente dalla cessione di Loftus-Cheek o Gimenez) sull’ingaggio.

Per Dzeko, che compirà 40 anni a marzo, l’accordo con il Milan sarebbe strutturato in modo da tutelare entrambe le parti:

Durata Iniziale: Dzeko firmerebbe un contratto di sei mesi , valido fino a giugno.

Dzeko firmerebbe un contratto di , valido fino a giugno. Opzione Cruciale: È prevista un’opzione per la stagione successiva (2026/2027) legata alla qualificazione in Champions League.

Questa formula dimostra l’intenzione del Milan di sfruttare l’esperienza e l’impatto immediato del bosniaco per raggiungere l’obiettivo stagionale: il ritorno nell’Europa che conta. In caso di successo, l’opzione verrebbe esercitata per garantirgli un’altra stagione al vertice.

L’arrivo di Dzeko, un attaccante che conosce perfettamente la Serie A e che può agire da punto di riferimento offensivo, sarebbe la soluzione ideale per Allegri, offrendo un’alternativa affidabile e risolvendo l’urgenza del numero 9 con un investimento economico contenuto e un rischio sportivo minimo.