Dybala sfida Theo Hernandez, De Rossi suggerisce: «Gli darò indicazioni per fare questo»

Dybala contro Theo Hernandez, De Rossi suggerisce: «Gli darò indicazioni per questo motivo». Le parole in conferenza stampa

Daniele De Rossi ha presentato in conferenza stampa il match della sua Roma contro il Milan soffermandosi particolarmente sulla condizione di Dybala.

COME GESTIRE DYBALA – «Se uno ha la fortuna di allenare Paulo, deve chiedergli sacrificio e corsa, ma senza snaturarlo. Paulo ha fatto 9 duelli nel derby, lottando come un leader. Per me vuol dire tantissimo, quando vedi giocatori così fare ciò e con trasporto sei tranquillo. Poi sta a me dargli indicazioni, ma senza farlo correre dietro a Theo».

LE PAROLE DI DE ROSSI IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI MILAN ROMA