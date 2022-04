Dybala-Milan, Paulo mette i rossoneri davanti alle altre italiane: la situazione

Paulo Dybala mette il Milan davanti alle altre formazioni italiane, ma per la Joya la priorità resta l’estero

In queste ore in casa Milan è salita la suggestione per portare Paulo Dybala a Milano nella prossima sessione di calciomercato.

Al momento il Milan è il club preferito da Dybala qualora restasse in Italia, ma per la Joya la priorità resta l’estero. Inoltre, restano le difficoltà legate all’ingaggio del calciatore: infatti, il Milan difficilmente riuscirebbe a pagare le cifre richieste dal calciatore.