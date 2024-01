Duran Milan, il colombiano continua a spingere: le ultimissime sul futuro dell’attaccante sotto contratto con l’Aston Villa

Il Milan continua a insistere sul fronte attaccante, con Jhon Duran che è diventato in poco tempo l’obiettivo principale per rinforzare il reparto.

Come riportato da Tuttosport, il colombiano spinge per vestire la maglia rossonera ma l’Aston Villa per ora non apre al prestito con diritto di riscatto, formula assai gradita al Diavolo. Si continuerà a trattare.