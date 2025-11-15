Dumfries torna prima, problema per il giocatore dell’Inter: gli aggiornamenti verso il derby

Denzel Dumfries, l’esterno destro e pilastro fondamentale dell’Inter e della Nazionale olandese, è rientrato in anticipo ad Appiano Gentile. Il giocatore, infatti, ha lasciato il ritiro degli Oranje a causa di un lieve fastidio alla caviglia, una mossa precauzionale che ha subito generato un comprensibile ma breve allarme tra i tifosi nerazzurri.

La Precauzione Olandese e la Corsa Contro il Tempo

La decisione di anticipare il rientro a Milano, presa in pieno accordo con lo staff medico della nazionale e con quello dell’Inter, è maturata per non correre alcun rischio in un periodo cruciale della stagione. Sebbene si tratti di un problema di lieve entità – una semplice contusione o un fastidio gestibile, secondo le prime indiscrezioni – il club milanese non ha voluto lasciare nulla al caso. L’obiettivo primario è proteggere l’integrità fisica del velocissimo laterale, elemento chiave nello scacchiere tattico del tecnico Cristian Chivu, il quale fa affidamento sulla sua spinta e sulla sua progressione sulla fascia.

Focus sul Derby della Madonnina

Le preoccupazioni iniziali legate all’impiego di Dumfries in vista del prossimo Derby della Madonnina, la stracittadina che vedrà i nerazzurri affrontare i cugini rossoneri, sono state per fortuna smorzate. Fonti interne al club lasciano filtrare un cauto ottimismo: il fastidio alla caviglia non dovrebbe mettere in discussione la sua presenza dal primo minuto nell’attesissimo scontro con il Diavolo.

L’Inter, in piena corsa per i vertici della classifica, ha assoluto bisogno di tutti i suoi effettivi per una sfida che, oltre ai tre punti, vale molto in termini di supremazia cittadina e morale. La settimana che conduce all’incontro sarà dedicata a un lavoro personalizzato e mirato per Dumfries, sotto la stretta supervisione dei fisioterapisti. L’obiettivo è ripristinare la piena condizione atletica, garantendo che l’esterno olandese possa affrontare il duello contro gli avversari del Milan con la sua consueta intensità. La sua abilità nel ribaltare l’azione e la sua forza fisica saranno cruciali, soprattutto in un match dal peso specifico così elevato.

Il rientro anticipato è dunque un segnale di massima prudenza, più che di un reale allarme infortunio. I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: Denzel Dumfries è già al lavoro per onorare l’impegno contro i rossoneri, confermando che il suo impiego nel derby non è, al momento, in discussione.