Dumfries out, non solo Napoli e Milan: anche l’Inter è alle prese con problemi fisici. Grossa tegola per Chivu

Dumfries resterà fuori fino a marzo, tegola anche per l’Inter tra le squadre che sono in corsa per la lotta Scudetto

Il campionato entra nel vivo, ma la lotta per il vertice non si gioca solo sul rettangolo verde: l’infermeria sta diventando il fattore determinante per le ambizioni tricolore. Se il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e la gestione dei campioni, e il Napoli guidato da Antonio Conte, l’allenatore della grinta e della disciplina tattica, stanno già facendo i conti con una rosa falcidiata dai problemi muscolari, oggi anche la sponda nerazzurra del Naviglio deve registrare un pesante stop.

Tegola Inter: lungo stop per Denzel Dumfries

Piove sul bagnato in casa Inter. La formazione guidata da Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno ora alla guida tecnica dei nerazzurri, perde una delle sue pedine più dinamiche. Denzel Dumfries, l’esterno olandese instancabile sulla fascia destra e colonna della nazionale Orange, è stato costretto a un intervento chirurgico alla caviglia.

L’operazione, perfettamente riuscita, terrà però il calciatore lontano dai campi per un lungo periodo: il suo rientro è stimato non prima di marzo. Una perdita non da poco per Chivu, che dovrà ridisegnare la catena di destra proprio nel momento più caldo della stagione.

La resilienza del Diavolo e le fatiche azzurre

Non sorridono i rossoneri. Il Diavolo, nonostante una rosa profonda, continua a navigare tra mille incertezze fisiche che ne rallentano la marcia verso la vetta. Anche i partenopei, sotto la cura meticolosa di Conte, sembrano risentire dei ritmi serrati del calendario, con diversi titolari fermi ai box. In una Serie A così equilibrata, la tenuta atletica rischia di valere quanto un colpo di mercato a gennaio.

Gasperini e l’isola felice: la Roma vola

In questo scenario di emergenza generale, brilla la Roma di Gian Piero Gasperini. L’allenatore di Grugliasco, celebre per il suo gioco d’attacco e la preparazione atletica quasi militare, sta raccogliendo i frutti di una gestione oculata. I capitolini, attualmente al quarto posto in classifica, godono di una rosa quasi al completo.

Sotto il profilo degli infortuni, i giallorossi sono attualmente la compagine meglio posizionata. Questa integrità fisica potrebbe rappresentare l’arma segreta di Gasperini per tentare l’assalto definitivo alle posizioni di vertice e insidiare le milanesi e i campani.