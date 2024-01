Kamila Dubcova ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo la vittoria del Milan Femminile contro il Sassuolo in Coppa Italia

LE PAROLE – «Per me è una giornata speciale, sono emozionata e felice per la tripletta e per la vittoria. Do sempre il 100% anche in allenamento per aiutare la squadra. Per noi era importante vincere dopo un periodo difficile, speriamo di farlo ancora»