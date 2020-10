Duarte torna tra i convocati: il brasiliano era positivo al Covid-19

Leo Duarte torna nella lista dei convocati di Stefano Pioli: il giocatore non scede in campo con la maglia del Milan dalla prima giornata

Leo Duarte questa sera sarà in panchina per il match valevole la quinta giornata di campionato tra Milan e Roma. Il difensore brasiliano era risultato positivo al tampone. Un ritorno gradito per Stefano Pioli che con il recupero dell’ex Flamengo può vantare almeno un altro centrale disponibile oltre ai due titolari Romagnoli e Kjaer.

Leo Duarte non scende in campo con la maglia del Milan in gara ufficiale dallo scorso 21 settembre, prima giornata di campionato tra Milan e Bologna.