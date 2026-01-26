Dragusin, concorrenza in aumento? Tare alza la guardia e prepara l’offerta. I dettagli

Dragusin, anche il Napoli è piombato sull’attuale difensore del Tottenham: Tare resta in agguato e prepara l’offerta

Il mercato dei difensori centrali si infiamma negli ultimi giorni di gennaio 2026. Radu Dragusin, in uscita dal Tottenham, è diventato il pezzo pregiato della scacchiera europea. Se fino a pochi giorni fa la Roma sembrava in pole position, l’inserimento di nuove big e il rallentamento dei giallorossi hanno rimescolato completamente le carte.

Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, il difensore rumeno sta ricevendo proposte verbali e sondaggi da ogni angolo del continente.

Dragusin: Napoli e Spagna all’attacco

La situazione intorno all’ex centrale di Juventus e Genoa è in continua evoluzione:

Nelle ultime ore il club di De Laurentiis ha effettuato contatti diretti con l’entourage del giocatore. Conte cerca un rinforzo fisico per la difesa e Dragusin, che già conosce perfettamente la Serie A, è considerato il profilo ideale. Sirene Spagnole e Tedesche: Oltre all’interesse mai sopito del Lipsia in Bundesliga, un club della Liga si è informato ufficialmente sulle cifre dell’operazione. Il Tottenham valuta il giocatore circa 25-30 milioni di euro , ma potrebbe aprire al prestito con diritto negli ultimi giorni di mercato.

La strategia del Milan: l’ok di Allegri

Il Milan non ha mai tolto gli occhi dal rumeno. Come ricordato, Igli Tare e Massimiliano Allegri stimano profondamente il ragazzo sin dai tempi della sua crescita nel vivaio bianconero.

I rossoneri stanno giocando una partita d’attesa strategica: l’obiettivo è tentare l’affondo decisivo nelle ultime 48 ore di mercato, magari proponendo un prestito con diritto di riscatto che diventi obbligo al verificarsi di determinate condizioni (come la qualificazione in Champions). L’arrivo di Dragusin è legato a doppio filo all’eventuale uscita di un pezzo della rosa, ma Allegri ha già dato il suo “semaforo verde” tecnico.