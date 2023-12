Dragusin Milan, l’Atalanta ora fa sul serio: ecco la prima offerta per il Genoa

Dragusin Milan, l’Atalanta ora fa sul serio per il difensore centrale rumeno: ecco la prima offerta per il Genoa

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Radu Dragusin, giocatore che interessa molto anche al Milan come possibile rinforzo per la difesa.

Come riportato da Sky Sport, l’Atalanta è pronta a fare sul serio per il centrale: la Dea avrebbe avanzato una prima proposta da 20 milioni di euro, ma il Grifone fa partire la valutazione del giocatore da 30 milioni.