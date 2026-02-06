Dovbyk, clamorosa sliding doors: da possibile centravanti del Milan a esubero della Roma! Cosa è successo nelle ultime ore

Dovbyk, dopo aver cullato l’idea di diventare il nuovo centravanti del Milan in più occasioni, è stato escluso dalla lista europea della Roma

Le scelte definitive per la fase a eliminazione diretta dell’Europa League scuotono la Capitale e regalano un retrogusto amaro a uno dei protagonisti del mercato estivo.

La Roma, come riportato dall’ANSA, ha diramato la lista UEFA inserendo i nuovi innesti Malen, Vaz e Zaragoza, ma a far rumore è l’illustre esclusione di Artem Dovbyk.

Il centravanti ucraino vive un paradosso tecnico clamoroso: corteggiato a lungo dal Milan nel 2024 prima che la scelta cadesse su Morata (e oggi su Füllkrug dopo le nuovi voci sull’ucraino), l’ex Girona è passato dall’essere il potenziale erede di Giroud a San Siro a finire fuori dai piani europei di Gasperini. Una bocciatura pesante che certifica le difficoltà d’inserimento del gigante ucraino in giallorosso, proprio mentre il Milan si gode la concretezza e l’impatto immediato del suo nuovo numero 9 tedesco. Per Dovbyk, l’Europa 2026 finisce qui, tra i rimpianti e una competitività interna che lo ha visto scivolare in fondo alle gerarchie.