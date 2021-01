Douglas Costa al Milan? L’ultima indiscrezione e l’ostacolo per il brasiliano

Una clamorosa indiscrezione vorrebbe Douglas Costa nel mirino del Milan in questi ultimi giorni di mercato. I dettagli

Il Milan pensa ad un altro ex Juve? Sì, secondo Tuttosport. Come riportato dal quotidiano piemontese, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Douglas Costa. Il brasiliano attualmente è in prestito al Bayern Monaco ma a causa dello scarso rendimento, i tedeschi potrebbero interrompere l’accordo.

OSTACOLO INGAGGIO- L’ostacolo per il brasiliano della Juventus al Milan sarebbe rappresentato dall’ingaggio di 6 milioni di euro. Douglas Costa, secondo Tuttosport, avrebbe dato il via libera alla Juventus per trattare il suo passaggio in rossonero.